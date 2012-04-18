Французы хамят больше нас

В России традиционно считается, что Франция это «страна романтики, самых галантных кавалеров и утончённых дам – страна, о которой невозможно не мечтать». Однако недавно выяснилось, что это совсем не так. В результате опроса туристов из разных стран мира, оказалось, что по уровню грубости и хамства Франция находится на первом месте в мире.

К сожалению, наша страна не сильно отстаёт о лидера – россияне заняли в этом опросе «почётное» второе место. Немного успокаивает тот факт, что сразу за Россией в списке расположились Великобритания и Германия. Имеющие репутацию грубиянов американцы – только на седьмом месте, сразу же за китайцами. А самыми вежливыми были признаны жители стран Карибского моря, Филиппин и Бразилии.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что данный опрос вряд ли полностью соответствует действительности – 60% его респондентов оказались британцами. А они традиционно считают французов большими снобами. Виной же второго места нашей страны может быть не вежливость граждан, а «своеобразие культуры». Просто русский язык не настолько учтив, как английский. Поэтому при прямом переводе наши фразы для иностранца могут прозвучать достаточно грубо, хотя грубить никто не собирался.