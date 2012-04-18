Мусульмане избавляют немцев от адских мук

Как сообщает немецкая пресса, исламисты Германии начали массово распространять среди граждан ФРГ переведённый на немецкий язык Коран. Масштабы акции поражают – мусульмане планируют бесплатно раздать 25 млн. экземпляров этой святой для них книги.

Инициаторами этого невероятного проекта, названного «Читай!», стали салафиты (направление в исламе). По их словам, они желают «спасти немецкий народ от вечного адского огня». Любопытно, что органы внутренних дел Германии квалифицируют салафизм как «радикальное течение ислама, являющееся питательной средой терроризма».

Тем не менее один из влиятельнейших проповедников салафизма, проживающий в Кёльне, обратился к своим единоверцам с напутствием: «Мои дорогие братья и сёстры! Как мы можем спокойно спать, если знаем, что наши немецкие соседи, умерев, будут вечно гореть в адском огне! Мы обязаны спасти их души, распространяя религию Аллаха. Коран должен быть в каждом немецком доме».

Сейчас салафиты уже распространили 300 тыс. экземпляров Корана. Причём книгу они раздают не только на улицах, но и в школах и детских садах. Более того, даже на Пасху раздача «немецкого Корана» проходила в 35 городах Германии, в том числе и в столице страны – Берлине.