Богатые англичане бегут из страны

Богатые россияне облюбовали Англию, сбегая туда со своими капиталами разной степени величины и честности. Сами же британцы считают свои острова некомфортными для состоятельных людей и стараются «свалить» оттуда при первой возможности.

Согласно исследованию Lloyds Banking Group, практически каждый пятый англичанин, накопления которого выше 250 тыс. фунтов, подумывает о том, чтобы покинуть страну и поискать удачи за рубежом. И это не праздные прожигатели жизни и искатели приключений. Большей частью такое желание высказали люди с активной позицией, упорно строящие свою карьеру в самом плодотворном возрасте – от 25 до 35 лет.

Пока их правительство упорно создает имидж страны-убежища для иностранных богатеев, условия жизни для собственных состоятельных людей в Англии становятся всё хуже. Главными причинами своего решения покинуть страну «перебежчики» называют высокую стоимость жизни, неподъёмные налоги, бюрократию, преступность и, разумеется, плохую погоду. Всё, как у нас. Землю обетованную они надеются найти в США, Канаде, Австралии или Новой Зеландии.

По мнению директора Lloyds Banking Group Николаса Бойс Смита, в ближайшие годы количество состоятельных людей, покидающих Великобританию, будет увеличиваться.