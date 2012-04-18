На Курилах спасают мустангов

Мустанги – так называют в Америке одичавших лошадей. Когда-то их табуны насчитывали миллионы особей. В последние годы дикие лошади появились и на Курильском острове Кунашир. Табун мустангов образовался там после того, как люди оставили некоторые посёлки и пограничные заставы. Брошенные домашние лошади стали жить на воле. По данным учёных, сейчас их количество достигает 50 штук.

Но в этом году из-за затяжной и очень снежной зимы лошади начали гибнуть. На Кунашире до сих пор лежит снег, и животные не могут найти себе корм – в табуне уже погибли восемь особей. К счастью, оставшимся в живых лошадям стали помогать сотрудники заповедника «Курильский». Они выехали на север острова, где были замечены остатки табуна из очень истощённых лошадей.

Люди привезли им сено, овёс и сахар. Животные (в том числе три жеребёнка) с удовольствием приняли корм. Администрация заповедника обратилась к местному населению с просьбой подкармливать мустангов до появления первой травы. Лошади нуждаются в зерне, сене, фураже, печенье, сухарях, а также в овощах и фруктах.

Однако, по мнению некоторых защитников животных, для лошадей было бы лучше, если бы люди снова начали использовать их как домашних животных. На Курилах никогда не было диких копытных, и поэтому мустанги являются чуждым элементом фауны островов.