Зерно потекло на Восток

Россия поставила рекорд по экспорту пшеницы. Из прошлогоднего урожая аграрии продали за рубеж небывалые 18,5 млн. тонн. Основные покупатели – страны Средней Азии, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Из урожая 2012 г., по подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка, аграрии вывезут за границу не менее 20 млн. т пшеницы. Россияне без зерна тоже не останутся. По прогнозам Минсельхоза, в этом году, как и в прошлом, хлеб уродится на славу. Хотя на Алтае из-за холодов погибло 20% озимой пшеницы, а в Краснодарском крае – 30% ячменя, в целом по стране вымерзло только 6–7% озимых. В результате за счет посаженного осенью аграрии соберут не менее 40 млн. т зерна. При этом общий урожай составит 100 млн. т – если летом не случится губительной для посевов засухи.