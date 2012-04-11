Панды против любви

Как утверждают зоологи, самка панды готова спариваться всего лишь 1–3 дня в году. Такое нежелание секса делает разведение этих забавных животных чрезвычайно трудным занятием.

На днях в этом убедились и учёные из Эдинбургского зоопарка (Шотландия). В этом году они так и не дождались успешного спаривания девочки-панды Тянь Тянь и пушистого мальчика Ян Гуан. Впрочем, у них есть ещё несколько дней – пик сексуального сезона у панд заканчивается как раз на этой неделе (15 апреля). Зоологи не теряют надежды и утверждают, что успех был близок.

Их вдохновляют результаты исследований, проведённых в Китае учёными из Смитсоновского института (США). Они наблюдали за бамбуковыми медведями в течение трех лет и выяснили, что самцы проявляют к сексу значительно больше интереса, чем самки. Конечно, в этом нет ничего нового. Удивительно то, что самцы панд готовятся к спариванию несколько месяцев. Эта информация поможет зоологам лучше спланировать время для искусственного оплодотворения самок, в случае если им не понравится партнёр и оплодотворение естественным путём не сможет произойти.

Все эти исследования позволяют учёным надеяться, что им удастся сохранить популяцию панд на нынешнем уровне. Тем более что будущее этих животных выглядит довольно печально. Им угрожает вымирание не только из-за репродуктивных проблем, но и из-за изменений климата. К концу столетия панды, скорее всего, лишатся половины нынешней среды обитания.