Украина ищет альтернативу на Каспии

Если Хрущёв в свое время грозился «сунуть ежа в штаны Америке», расположив ядерные ракеты на Кубе, то Украина решила вернуть ежа России.

Правда, в XXI веке ракеты непопулярны, куда эффективнее экономические проекты. Вывести на европейский рынок альтернативу российским нефти и газу – серьезный удар по геополитическим интересам РФ. Именно в эту игру решило сыграть украинское правительство.

Премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку заявил, что Украина заинтересована в реализации проекта Транскаспийского газопровода, строительство которого в настоящий момент изучают Туркменистан и Казахстан. В беседе уже со своим азербайджанским коллегой Артуром Расизаде он заверил его, что, если стороны достигнут договоренности, Украина также примет в этом участие.

– К большому сожалению, сейчас мы покупаем нефть и газ по очень высоким ценам в Российской Федерации, – пожаловался украинский премьер, – и мы, безусловно, хотели бы иметь альтернативные источники поставки нефти и газа и тем самым изменить ценовую ситуацию.