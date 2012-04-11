Минобороны закупает «вещёвку» на 1,5 миллиарда рублей

Беспрецедентный контракт на поставку вещевого довольствия для Вооружённых сил объявило Минобороны. Начальная цена контракта – почти 1,5 млрд. рублей. Многие позиции контракта будут закуплены по повышенной цене.

Минобороны России объявило беспрецедентный контракт на поставку для Вооружённых сил различных видов вещевого довольствия. В том числе – 78 тыс. шапок-ушанок для армии и флота, почти 5 тыс. папах из каракуля для старших и высших офицеров (по 4800 рублей за штуку), а также фуражки, береты, пилотки, поясные ремни, в том числе и парадные, перчатки, костюмы специальные летние для военнослужащих, кашне и сапоги резиновые. В перечень входят также: лыжи специальные армейские в количестве 30 тыс. штук по цене 2950 рублей за штуку, к ним столько же креплений и лыжных палок. А ещё 100 тыс. спортивных костюмов (по 1422 рублей), футболок (292 рублей) и шорт спортивных (210 рублей).

Причём, объявляя конкурс, сотрудники управления вещевого имущества вряд ли интересовались ценами на свободном рынке. Особенно на распространённые вещи. Так, например, «ремень поясной для офицеров» планируют закупать по 312 рублей за штуку. Между тем в любом интернет-магазине его стоимость не превышает 300 рублей. При закупке в заявленном объёме в 250 тыс. штук переплата достигает 3 млн. рублей.

Также при размещении такого заказа в открытом доступе возникает вопрос соблюдения государственной тайны. В графе «место поставки (получатель)» фигурируют названия населённых пунктов, в которых находятся вещевые склады военных округов.

В военной контрразведке ФСБ России были удивлены такой открытостью и обещали разобраться: кто разрешил публиковать места дислокации окружных вещевых складов.