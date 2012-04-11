Африканский король собирает скотину для костра

Мсвати III, король Свазиленда, что на юго-востоке Африки, приказал подданным дарить ему коров на свой 44-й день рождения. Праздновать его монарх будет 19 апреля в округе Шиселвени на юге страны.

Органы правопорядка Шиселвени получили приказ собрать скот, который будет принесён в жертву. Власти округа в полной мере осознают свою ключевую роль. Ведь именно они будут принимать короля в этот памятный для него день», – сообщил министр внутренних дел Свазиленда принц Гкокома.

Мсвати III входит в список 15 богатейших монархов в мире по версии журнала «Форбс». Его состояние оценивается в более чем 100 миллионов долларов. У короля 13 жен, каждая из которых живёт в отдельном дворце.

В то же время Свазиленд – одна из беднейших стран в мире, 60% населения которой живёт на менее чем 2 доллара в день. Также государство занимает 20-ю строчку в рейтинге самых коррумпированных стран мира.

Единственная дочь короля Свазиленда известна своими выступлениями против патриархата и традиционализма, а также тем, что поёт рэп. Сейчас она учится в Калифорнии.