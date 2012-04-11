Население «прикарманивает» монеты

Руководство ГУ Центробанка России по Нижегородской области призывает население возвращать монеты в оборот. Государство выдаёт их в огромном количестве, но монеты «прикарманивает» население – считает начальник ГУ Центробанка России по Нижегородской области Станислав Спицын. Страдают от этого все – и государство, и жители: приходится тратить дополнительные средства из бюджета на чеканку монет.

«На производство 1 рубля государство тратит один рубль. В год производится 500 тонн монет номиналом в один рубль, это 10 огромных вагонов. Возвратилось обратно только 275 тонн – чуть больше половины от того, что было произведено, это значит, что все остальные деньги осели в карманах населения. Схожая ситуация по другим видам монет», – пояснил Станислав Спицын.

Купюры в банки нижегородцы несут гораздо охотнее. На начало года вклады населения в региональную банковскую систему выросли на 115% и превысили 200 млрд. рублей.