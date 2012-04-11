НАТО занижает свои потери в Афганистане

На 1 апреля этого года в Афганистане безвозвратные потери ISAF составили 2993 человека. Потери частных военных и охранных структур, действующих в интересах коалиции, составили 1784 человека.

США уже похоронили 1924 своих военнослужащих, Англия потеряла 407, Канада – 158, Испания – 90, Франция – 82 человека. Таким образом, общие безвозвратные потери – 4777 «штыков». И это только официальные данные НАТО, который возглавляет Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF).

Однако эксперты уверены, что эти данные явно занижены. Обычно число раненых превышает численность погибших при ведении активных боевых действий, антитеррористических операций в

2,7–3 раза. Большинство их них – это тяжёлые ранения, особенно при террористических атаках: подрывах, засадных действиях и так далее. Многих раненых не успевают эвакуировать с места столкновения из-за огневого противодействия противника. Но они уже не попадают в печальную статистику. Также в неё не попадают и скончавшиеся от ран в госпиталях или умершие от них же на территории страны после выписки.

Сейчас только в Великобритании пенсии погибшим в Афганистане военнослужащим выплачиваются 1712 семьям. При официальной статистике – 407 погибших.

И если бы натовская статистика потерь была бы честной, то безвозвратные потери составили бы более 8 тыс. военнослужащих. А общие вместе с «частниками» – почти 15 тысяч. Что сравнимо с официальными потерями всех советских силовых структур в афганской войне.