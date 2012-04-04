«Чёрная Мамба» поможет Москве против «катарских карликов»

На мировом газовом рынке грядут перемены. В конце прошлого года итальянская нефтегазовая корпорация Eni нашла в Индийском океане у берегов Мозамбика большое газовое месторождение, названное «Мамба». На днях стало известно, что его размеры достигают 850 млрд. кубометров.

Вполне вероятно, что и это не окончательная цифра – поиски газа на шельфе страны продолжаются. Одна из американских компаний также заявляла о находке большого месторождения недалеко на шельфе Мозамбика. Итальянцы планируют начать экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Мозамбика к концу нынешнего десятилетия. В первую очередь из-за своего географического положения (юго-восток Африки) поставки СПГ начнутся в Азию. Но понятно, что танкеры могут легко доставить его и в Европу.

Западные эксперты считают, что эти поставки способны «перекроить энергетические и геополитические мировые силы». В первую очередь тяжёлый удар получит Катар. В последние годы эта карликовая страна активно занимается строительством «энергетической империи» – вкладывает огромные деньги в строительство инфраструктуры для поставок сжиженного газа в Европу и Азию. Многие аналитики даже предрекали этому государству роль «могильщика «Газпрома». Теперь же Катару наверняка придётся снижать цену на СПГ, что поставит под угрозу весь его бизнес.

Понятно, что газ из Мозамбика будет конкурировать на рынках и с «Газпромом». Однако российская компания в основном поставляет своё сырьё по трубопроводам. Это дешевле СПГ и даёт дополнительные конкурентные преимущества.