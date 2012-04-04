В армии не хватает 300 тысяч солдат

Согласно цифрам, которые в своих интервью приводят первые лица военного ведомства, укомплектованность армии, в том числе бригад постоянной готовности, всего 60–70%.

С апреля начался военный призыв. Всего, по данным заместителя начальника Генштаба генерал-полковника Василия Смирнова, этой весной под ружьё планируют поставить 155 530 новобранцев. Это на 20 тысяч человек больше, чем осенью прошлого года. Сейчас, по данным Генштаба, в российской армии служит 1 млн. человек, в том числе 222 тысячи офицеров и 180 тысяч контрактников.

Однако в Минобороны стараются не акцентировать внимание на том, что часть – примерно 32–35 тысяч – призывников попадёт в другие военизированные ведомства: ВВ МВД, МЧС, Пограничное управление ФСБ и ФСИН. В Вооружённые силы придут только 123–125 тысяч новобранцев.

Между тем этой весной 218 тысяч солдат-срочников весеннего призыва 2011 года согласно указу президента с военной службы уйдут на дембель. Из 222 тысяч офицерских должностей – процентов 12 (по разным военным округам – разные цифры) свободны. Курсантов и преподавателей высших военных учебных заведений – 96 тысяч. Так что общая численность Вооружённых сил к моменту окончания призыва составит примерно 660–670 тысяч «штыков».

По словам члена комитета по обороне Госдумы Франца Клинцевича, «в Минобороны считают, что недостаток личного состава будет закрыт приёмом на контрактную службу. Особенно с учётом увеличенного денежного довольствия, которое сейчас у контрактников составляет до 36 тысяч рублей. Думаю, что укомплектованность в этом году будет доведена до 90%, – считает Клинцевич.