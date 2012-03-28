Ротвейлер облегчил кошелёк хозяина на четверть миллиона

Как сообщили «Аргументам неделi» в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Нижегородской области, с владельца собаки, устроившего охоту на кроликов, приставы взыскали 274 тыс. рублей.

Инцидент произошёл в Уренском районе. Ротвейлер дважды пересекал забор с целью нападения на соседский крольчатник. В итоге разбойных действий четвероногого убийцы жертвами стали 85 представителей редких пород «Ризен», «Баран», «Немецкий пёстрый».

В соответствии с судебным решением владелец собаки за нанесение материального и морального вреда обязан был выплатить пострадавшему 274 тыс. рублей. Однако ответчик решение суда проигнорировал. Тогда пристав наложил арест на автомобиль Nissan Patrol, принадлежавший хозяину ротвейлера.

Через день должник оплатил задолженность в полном объёме. Ограничения с автотранспортного средства были сняты, исполнительное производство окончено.