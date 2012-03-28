Украина будет гнать биотопливо из кукурузы

Украина может ежегодно производить более 5 млн. тонн биотоплива из сельхозпродукции – об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова министра Николая Присяжнюка.

По мнению министра, при эффективной переработке сахарной свеклы и кукурузы аграрная отрасль Украины сможет обеспечить половину внутренней потребности в светлых нефтепродуктах. «Мы практически на 100% зависим от импортных нефтепродуктов, ежегодно закупая их в объёме более 11 млн. тонн. В то же время наша аграрная отрасль может дать 5 млн. тонн светлых нефтепродуктов. Мы вместе с Министерством энергетики и угольной промышленности завершаем работу над законопроектом об обязательном использовании светлых нефтепродуктов и определённых мотиваторов для развития этого направления», – отметил Присяжнюк.

Стоит добавить, что выхлопы после сгорания биотоплива почти не содержат СО.