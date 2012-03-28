Учитель английского возглавил военный переворот

«АН» только недавно писали о ситуации в Мали, где племена туарегов начали войну с правительством страны. Усиленные вернувшимися из Ливии бойцами, они нанесли армии Мали ряд серьёзных поражений и взяли под контроль северо-восток страны. Разозлённые поражениями местные военные подняли мятеж и захватили власть в столице.

Переворот прошёл в лучших африканских традициях. 21 марта армия Мали окружила дворец президента, а к утру полностью взяла его. Президент попал в руки путчистов. Военные также арестовали премьера, главу МИД и ряд высших чинов.

Волнения военных начались после того, как они отказались покидать армейские казармы и отправляться на войну с туарегами. Видимо, страх перед ними оказался настолько силён, что заставил поднять мятеж.

Хунту возглавил капитан Амаду Санного. Интересная деталь – он обучался в США по программе помощи военным кадрам в центре подготовки Корпуса морской пехоты. Однако в своём гарнизоне на родине он всего лишь преподавал английский язык.