Врачи спасут двух снежных барсов от слепоты

Снежные барсы, или ирбисы, – уникальные хищники из семейства кошачьих, обитающие в горах Центральной Азии. В настоящее время их численность катастрофически мала. Именно поэтому киргизские зоологи решили спасти двух слепых диких ирбисов, находящихся сейчас в реабилитационном центре в Иссык-Кульской области страны.

Однако в настоящее время в разорённой Киргизии нет специалистов и условий, позволяющих прооперировать больных животных. К тому же хищникам необходим особый послеоперационный уход. Так что для проведения необходимой операции слепых животных отправят в соседний Казахстан – в Алма-Атинский зоопарк. Специалисты оценивают шансы на возвращение зрения у барсов как достаточно высокие – патология глаз у молодых (2,5 года) зверей не носит генетического характера.

Для того чтобы переезд прошёл на законных основаниях, стороны заключили договор, по которому киргизы дарят казахам двух барсов в обмен на спасение им зрения. А затем, если всё пройдёт успешно, казахская сторона обязалась возвращать на родину по одному котёнку из каждого потомства киргизских барсов. Эти редкие животные достигают длины более двух метров (вместе с хвостом) и весят до 55 кг. Они знамениты своим светло-дымчато-серым с тёмными пятнами мехом. Хищники занесены в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. Охота на ирбисов запрещена.