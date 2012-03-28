Таджикских гастарбайтеров готовят ударными темпами

Похоже, власти Таджикистана не верят, что в ближайшем будущем Москва закроет границы страны для многочисленных гастарбайтеров из Средней Азии. Трудоустройством своих граждан в России серьёзно озаботился сам президент страны Эмомали Рахмон.

В середине марта он призвал резко увеличить обучение таджиков рабочим специальностям. Э. Рахмон посетил учебный государственный комплекс Центр обучения взрослых Таджикистана и потребовал организовать обучение безработных в три смены. То есть гастарбайтеров для России решено готовить даже по ночам. Также для увеличения количества «выпускников» президент Таджикистана поручил разработать сокращённые программы обучения для некоторых специальностей. Сейчас будущие «герои нелегального труда» могут выбрать любую из 48 профессий: сварщик, электрик, сантехник, токарь, строитель, плотник, штукатур, каменщик, бетонщик, арматурщик, бухгалтер, повар, кондитер и др. Однако учат их непозволительно долго – три месяца.

Все эти меры по мысли президента позволят увеличить количество выпускаемых «рабочих специалистов» во всех таких центрах страны до 100 тыс. человек в год. Это составляет около 10% от числа всех таджиков, выезжающих на заработки в Россию, – многие эксперты сходятся во мнении, что в нашей стране сегодня их работает более миллиона.

Однако точной цифры не знает никто. По некоторым данным, в России сейчас находятся несколько миллионов гаст­арбайтеров из Таджикистана. Впрочем, эта цифра выглядит завышенной – по последней переписи, в стране насчитывается всего 7,5 млн. человек (вместе со стариками и детьми).