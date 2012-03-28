Кончаловский ищет героя-почтальона!

Режиссёр Андрей Кончаловский приступает к съёмкам нового документально-художественного проекта, посвящённого теме вымирающих российских деревень.

Если у вас есть интересная история, повествующая о жителях деревень, в которых осталось всего несколько человек, – мы будем рады о ней узнать. Нас интересует, как устроена жизнь в этих деревнях, что заставляет людей оставаться там, где жизнь сложно назвать комфортной, что их держит на малой родине. Нам интересны истории, рассказывающие о системе ценностей деревенских жителей, их взаимоотношениях, привычках, радостях, горестях, о том, как устроены их жизнь и быт, и т.д.

Мы также ищем главного героя фильма – почтальона, обслуживающего участок, в который входят малонаселённые деревни. Если вы знаете сотрудника почты, который привык к тому, что его обязанности не ограничиваются доставкой прессы и писем, который стал для жителей заброшенных деревень единственной ниточкой, соединяющей их с внешним миром, – пожалуйста, помогите нам познакомиться с этим человеком!

Также будем рады сотрудничеству с журналистами.

Просим вас присылать письма на почтовый ящик: village@konchalovsky.ru.

Внимание! Рассматриваться будут только истории, имеющие отношение к этому проекту. Заявки, сценарии и идеи других проектов рассматриваться не будут.

Подробная информация: http://konchalovsky.ru/news/2012/03/23/my-ishem-geroya-i-syuzhety.