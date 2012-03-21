На Канарах будут добывать нефть

Судя по всему, Канарские острова – заветная и недостижимая мечта каждого гражданина СССР – обречены. Мировой экономический кризис и рекордные цены на энергоносители вынудили испанские власти принять непопулярное решение – начать разработку огромного месторождения нефти, найденного рядом с островами.

Это гигантское месторождение площадью более 6 тыс. кв. километров, с доказанными запасами в один миллиард баррелей было открыто ещё в 2002 году. Однако в 2004 г. испанский парламент приостановил все работы по его освоению. Главную роль в этом решении сыграла опасность навредить уникальной экологии Канар. Это могло бы резко сократить количество туристов, ежегодно посещающих «острова вечной весны».

Но сейчас отступать уже некуда – мрачная экономическая статистика вынуждает испанцев пойти на серьёзный риск. Разработка месторождения позволит стране в ближайшие 30 лет сократить импорт нефти на 15%. Каждые сутки возле Канар будут добывать до 150 тыс. баррелей нефти – в 50 раз больше современной испанской добычи. Этот серьёзный аргумент и пересилил возражения экологов.

Впрочем, пока они надеются в очередной раз заблокировать разработку нефти. К тому же на неё претендует и Марокко. Власти этой африканской страны настаивают, что месторождение находится в её 200-мильной экономической зоне. Как сообщают испанские газеты, Мадрид надеется добиться компромисса с Рабатом и начать совместную разработку нефти.