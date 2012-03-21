Шприц страшнее пистолета
№ 11(303) от 22.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]
В России зарегистрировано 62 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 43,4 на 100 тыс.населения. По сравнению с прошлым годом он вырос на 5%.
Лидерами по приросту ВИЧ-инфекции являются Сибирский, Приволжский и Уральский округа. В Центральном и Северо-Западном округах стабилизировалось число новых случаев заболевания, в Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном показатели наиболее низкие. По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, основной причиной распространения ВИЧ по-прежнему является внутривенное заражение через нестерильные немедицинские инъекции. Это характерно для наркоманов.
– Этот показатель составил 57,6% среди новых случаев. То есть больше половины (заражений ВИЧ-инфекцией) – за счёт шприца, – отметил он.
Онищенко также добавил, что растёт число передачи ВИЧ половым путём. В 2011 г. этот показатель составил 39,9% и за последние три года вырос на 4,5%.
Инфицирование ВИЧ гетеросексуальным путём в 2011 г. в 49 субъектах России составило от 50 до 100% новых случаев.
– Идёт феминизация эпидемии, к сожалению. В 13 субъектах России более половины всех случаев ВИЧ-инфекции было зарегистрировано среди женщин, – сказал Геннадий Онищенко.
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