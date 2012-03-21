Немцы могут расстрелять «Северный поток»

Ещё недавно казалось, что все проблемы со строительством газопровода «Северный поток» остались в далёком прошлом. Однако на прошлой неделе выяснилось – ему угрожает новая серьёзная опасность.

И виноваты в этом проектировщики. Они почему-то захотели проложить газопровод по территории немецкого морского артиллерийского полигона «Померанская бухта». Как только об этом узнали в бундесвере, военные сразу подняли шум. Они прекрасно понимают, какой ущерб трубам могут нанести крупнокалиберные снаряды.

Министерство обороны Германии выступило с заявлением, в котором не исключило возможного повреждения «Северного потока». Произойти это может, несмотря на то что в ходе учений обычно используются снаряды-болванки без взрывчатки. Однако если такая болванка ударит по трубе или упадёт от неё достаточно близко, у трубопровода могут разойтись швы. Так что проектировщики обязаны обеспечить его защиту.

Ситуацию усугубляет то, что полигон «Померанская бухта» кроме моряков используют и лётчики люфтваффе. Поэтому бундесвер решил подать на строителей в суд – пусть там решат, что делать дальше и кто будет оплачивать огромный ущерб в случае порчи газопровода.