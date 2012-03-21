«Шаман» восстановит закон в провинции
№ 11(303) от 22.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]
В России с успехом приживается американская традиция снимать кино на самые злободневные темы, как говорится, с пылу с жару.
Не успели остыть стволы после «грузинской» войны, как на экраны вышел «Олимпиус Инферно». С московских площадей ещё не смели мусор после митингов, как бекмамбетовский «Базелевс» принялся за съёмку фильма про любовь омоновца и юной демократки. Сюжет нового сериала «Шаман» явно навеян событиями в станице Кущёвская.
Майор спецназа Шаманов приезжает в небольшой российский городок к боевому товарищу. Но то, что там происходит, повергает его в шок. Бал правит местный царёк, власти под его контролем, а жители забиты и запуганы. Офицер решает восстановить справедливость и законность своими силами.
Сюжет новизной не блещет. Но всё же это не Дикий Запад, а наша родная глубинка и наши люди. Осторожный оптимизм вызывает и режиссёрская команда. Авторами фильма выступают Владимир Епифанцев и Александр Аншюц. Для обоих это дебют в постановке кино. Епифанцев – молодой, но уже известный актёр, в копилке которого нашумевшие «Поколение П», «Дом», «Я остаюсь» и многие другие фильмы. Аншюц снимался в фильмах «Бой с тенью», «Штрафбат» и паре десятков других.
Поскольку Владимир – парень спортивный и любит экшен, а Александр и вовсе больше известен как каскадёр, похоже, нас ожидает знатное «рубилово». Главное, чтобы дебютанты не скатились в банальную зубодробиловку, каковых и без того имеется вагон и маленькая тележка. Все предпосылки для достойного фильма имеются.
Дата выхода сериала пока не определена, но с этим затягивать не будут, иначе «блюдо» остынет.
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