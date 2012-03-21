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ЕР кокетничает с оппозицией

№ 11(303) от 22.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]

ЕР кокетничает с оппозицией
actualcomment.ru

В Госдуме прошло второе чтение президентского законопроекта с 40 тыс. до 500 уменьшающего минимальную численность членов политических партий, необходимую для их создания и регистрации. К принятию был рекомендован целый ряд поправок, предложенных внесистемной оппозицией.

Первая из них заключается в том, что данный закон вступит в силу со дня его опубликования, а не с 1 января, как это предполагалось первоначально. Это позволит новым политическим партиям успеть пройти регистрацию и принять участие в региональных выборах осенью текущего года.

Вторая поправка заключается в том, что Минюст может приостанавливать на три месяца деятельность политической партии в случае выявления ошибок и нарушений в поданных ею документах. При этом ведомство должно представить руководству конкретной партии своё мотивированное решение с письменными рекомендациями по устранению выявленных недочётов.

Суть третьей поправки заключается в том, чтобы новые политические партии в своих названиях не использовали названия уже действующих партий, а также их аббревиатуры.

Руководитель думской фракции «Единая Россия» А. Воробьёв пообещал, что представители оппозиции и впредь будут принимать участие в обсуждении инициатив, направленных на либерализацию политсистемы в стране.

Госдума планирует завершить работу над проектом закона до конца недели. Пока в «Единой России» «наводят мосты» с оппозицией, в самих оппозиционных партиях опровергают слухи о наметившемся расколе.

Депутат партии «Справедливая Россия» Г. Гудков сообщил, что вопрос о смене её лидеров «абсолютно нигде» им не обсуждался.

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