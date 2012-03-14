Мы вторые в мире по самоубийствам

По данным Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, за прошедшие два десятилетия Россия потеряла из-за суицидов около 800 тыс. человек. А лидирует по общему числу суицидов на 100 тыс. жителей – Литва.

Основная масса тех, кто кончает жизнь самоубийством, – это мужчины, причём в основном люди зрелого, работоспособного возраста. Средний возраст мужчины-самоубийцы в России – 45 лет, а женщины – 52 года.

В последнее время частоту самоубийств в нашей стране удалось сократить. Так, если в 1995 г. в России было 42 случая суицида на 100 тыс. населения, то сейчас этот показатель сократился до 23,5. И это всё равно – высокая цифра. В мире средняя частота суицидов на 100 тыс. чел. составляет 14 случаев, в России этот показатель в 1,5 раза выше. Но особенно тревожит новость, которую сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения и детского фонда ООН – ЮНИСЕФ. По их данным, Россия вышла на первое место в мире по числу самоубийств среди подростков и лидирует по количеству убийств детей и молодёжи в Европе.