Американцам нужны наши космические корабли

Из-за финансового кризиса США вынуждены сократить свои расходы на финансирование космической отрасли. Такая ситуация привела к тому, что разработка новых космических кораблей взамен списанных шаттлов задерживается.

В этом году Конгресс выделил на такие исследования менее половины требуемых денег – 400 млн. долларов. В следующем году ситуация повторится. Проблему усугубляет то, что после закрытия программы космических челноков использование наших аппаратов стало единственным вариантом для американских пилотируемых полётов и спасательных операций. Поэтому на прошлой неделе руководство американского космического агентства (НАСА) заявило, что будет вынуждено заняться приобретением дополнительных российских космических кораблей. Причём такие покупки продлятся минимум до 2017 года.

Более того, по сообщениям американской прессы, руководство НАСА хочет подписать с Россией контракт и на грузовые перевозки на Международную космическую станцию (МКС). Речь идёт о фрахтовке одного или двух дополнительных российских грузовых рейсов. Они понадобятся США в случае задержки с разработкой новых коммерческих грузовых капсул. Ранее предполагалось, что они будут готовы ещё в 2010 году. Сейчас срок перенесён на второе полугодие 2012-го. Но работы могут затянуться – до 2014 года.