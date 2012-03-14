Москвички попали в десятку

Журнал Travelers Digest составил рейтинг городов, которые населяют самые красивые девушки. На протяжении нескольких лет эксперты издания опрашивали представителей сильного пола, путешествующих по всему миру.

Десятку открывает Амстердам. Голландки очень спортивны, предпочитают автомобилям велосипеды, всегда модно одеты и довольно раскрепощены. Вторые в списке жительницы Тель-Авива привлекают мужчин выразительными глазами карего и интригующе зелёного цветов. В Монреале много университетов и колледжей, поэтому город наполнен молодыми свежими лицами, многие девушки говорят по-французски – на языке любви.

В Венесуэле больше всего победительниц конкурса «Мисс Вселенная». Красивых креолок и мулаток тут предостаточно. Золотую середину рейтинга занимает Москва. «Россия – это родина самых красивых девушек в мире, в одной московской подземке их можно встретить больше, чем во всех Соединённых Штатах», – пишет издание. Голубоглазые блондинки не только обворожительны, но и как никто внимательны к мнению мужчины. Далее в топ-десятке пляжные красавицы Лос-Анджелеса и Варны. На восьмом месте аргентинки из Буэнос-Айреса. Замыкают список немного бисексуальные особы из Копенгагена и Стокгольма.