Поздравляем Михаила Викторовича Слипенчука с рождением сына!
№ 10(302) от 15.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]
У давнего друга и партнёра редакции «АН» Михаила Викторовича Слипенчука случилось замечательное событие – родился сын!
Мы от всей души поздравляем папу и маму Анну с этим праздником! Желаем им вырастить малыша настоящим
человеком, истинным патриотом своей Родины, достойным продолжателем дел отца и деда – замечательного писателя
Виктора Трифоновича Слипенчука, нашего постоянного автора.
Счастья Вам, здоровья, удачи во всех начинаниях!
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