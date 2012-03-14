Поздравляем Михаила Викторовича Слипенчука с рождением сына!

У давнего друга и партнёра редакции «АН» Михаила Викторовича Слипенчука случилось замечательное событие – родился сын!

Мы от всей души поздравляем папу и маму Анну с этим праздником! Желаем им вырастить малыша настоящим

человеком, истинным патриотом своей Родины, достойным продолжателем дел отца и деда – замечательного писателя

Виктора Трифоновича Слипенчука, нашего постоянного автора.

Счастья Вам, здоровья, удачи во всех начинаниях!