Кит Варвара отъелась в США и возвращается домой

Интересный эксперимент проводят сейчас наши учёные из экспедиции РАН по изучению животных Красной книги России. В конце лета – начале осени 2010 и 2011 годов у берегов Сахалина они установили спутниковые передатчики на серых китов. Это позволило исследователям начать работу по уточнению путей миграции этих огромных млекопитающих.

К сожалению, не все маячки сохранили свою работоспособность. Сейчас информацию передаёт только один из них. Он установлен на самке кита по кличке Варвара, которая зимовала в тёплых водах у берегов юга полуострова Калифорния. Туда она отправилась осенью прошлого года. На днях выяснилось, что кит закончил зимовку в начале марта и уже возвращается к берегам Сахалина. 9 марта Варвара была зафиксирована у побережья Сан-Франциско.

Любопытно, что плавают киты со скоростью, лишь немного превышающей скорость обычного пешехода. В час эти гиганты перемещаются на 7–10 километров. Тем не менее учёные уверены, что, проплыв более 10 тыс. километров, Варвара без труда достигнет российских вод и проведёт в них всё лето. Конечно, перемещение на такое расстояние не является для китов лёгкой прогулкой. Обычно серые киты в среднем проплывают за год 16 тыс. километров. Так что Варвара преодолеет приличный, даже по китовым меркам, путь.