Янукович опасается Путина

Украинское руководство очень озабочено возвращением Путина на пост Президента России. В Киеве широко распространено мнение, что Украина «должна готовиться к жёсткому и постоянному давлению со стороны Кремля».

Всё это не случайно. За последнее время Кремль успешно укрепил экономические отношения с Белоруссией и Казахстаном. Был создан Таможенный союз, заключено соглашение о свободе торговли в СНГ. Все эти шаги указывают на то, что в планах Москвы образование Евразийского союза. Для этого осталось втянуть в зону своего влияния Украину.

Причём, глядя из Москвы, эта цель представляется достижимой именно сейчас. Экономика Украины выглядит ослабленной, ей жизненно необходимо снижение цены на газ. Тем не менее Киев сопротивляется интеграции. В. Янукович с надеждой смотрит на Европу – его стратегической целью остаётся вступление в ЕС.

Однако, по мнению западных экспертов и журналистов, это вряд ли достижимые планы – в Брюсселе, как и в Москве, тоже недовольны Януковичем. Охлаждение отношений произошло из-за гонений на оппозиционеров и ареста Ю. Тимошенко. К тому же киевские чиновники не торопятся с реформированием своего энергетического сектора, глаз на который кроме России давно положила и практичная Европа. Помощи не приходится ждать и из-за океана – Обаме не до далёкой Украины. В Белом доме все заняты избирательной кампанией. Так что Киев остаётся беззащитным перед Кремлём. Украинские политологи не сомневаются, что В. Путин воспользуется ситуацией. По их мнению, он наверняка «закрутит гайки» в двухсторонних отношениях.

Все эти опасения выглядят очень натянутыми. На Украине так озабочены своей самостийностью, что упускают из вида простой факт – от укрепления экономических связей выиграют обе страны.