Зерна будет много

Как только в Россию пришла весна, российские эксперты сделали свой прогноз на будущий урожай. По их мнению, в этом году наша страна сможет собрать чуть более 93,5 млн. тонн зерна.

Это несколько ниже уровня 2011 года. Напомним, тогда было собрано 93,8 млн. тонн зерна. Ранее первый вице-премьер В. Зубков заявлял, что в 2012 г. урожай зерновых в стране будет выше прошлогоднего. Понятно, что пока точно спрогнозировать будущий урожай достаточно сложно. Тем не менее в настоящий момент сильная обеспокоенность по посевам отсутствует – состояние озимых неплохое.

Так что и в этом году можно надеяться на большой экспорт нашей пшеницы. Урожай прошлого года позволил продать рекордное количество зерна. К настоящему времени экспорт достиг 20,6 млн. тонн, а за март может увеличиться еще на 1,5–2 млн. тонн. Более того, Минсельхоз рассчитывает, что до 1 июля 2012 г. экспорт составит гигантскую цифру – 25 млн. тонн. А тот же В. Зубков оценивает его ещё выше – 27 млн. тонн.