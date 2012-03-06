Японцы заставят несогласных молчать

Мечта режимов, которые не в восторге от митинговой демократии, но не хотят выглядеть кровожадными, близка к осуществлению. Скоро можно будет заткнуть рот любому человеку, и он об этом даже не узнает.

Ещё в конце прошлого века учёные установили, что во время своей речи человек прислушивается к собственному голосу. Это своеобразный обратный канал связи между мозгом и речевым аппаратом. Например, человек с повреждённым слухом говорит громче обычного и начинает сбиваться и заикаться. Это открытие помогло в борьбе с заиканием. Если проигрывать заике звук его речи с задержкой в 50 миллисекунд, то он практически перестаёт заикаться.

Японские учёные пошли дальше. Они решили проверить, как на подобную «связь с задержкой» отреагируют здоровые люди? И выяснилось неожиданное: мозг начинает сбиваться, слыша информацию, которую только что выдал. Обратный канал связи забивается, и человек начинает заикаться. При этом он испытывает дискомфорт и подсознательно замолкает.

Опытный образец «генератора речевых помех» представляет собой небольшое устройство с направленным микрофоном и аналогичным динамиком. Направленный на нужного человека, он считывает его речь и мгновенно направляет её обратно. По словам учёных, этот прибор способен бить по конкретному человеку в толпе. При этом «жертва» не только замолкает, но даже не понимает, почему она это сделала. Окружающие также ничего не замечают.