Сердюков опять обманул Путина

В Минобороны разгорается очередной скандал, связанный с публичными обещаниями министра Сердюкова практически избранному президенту Владимиру Путину. На сей раз он связан с задержками выплаты повышенного с 1 января денежного довольствия военнослужащим.

Письма о задержке выплат поступают практически со всей страны, со всех военных округов. Некоторые военнослужащие жалуются, что им не перечислили денежное довольствие (ДД) с января 2012 года, а некоторым перечислили старое ДД. На встрече со своими доверенными лицами перед выборами, когда последние подняли этот вопрос, Путин предложил Сердюкову самому получать зарплату последним. Министр обещал всё исправить в ближайшие дни, но воз и ныне там. По словам директора департамента финансового планирования военного ведомства Анны Кондратьевой, причиной задержки выплат денежного довольствия стал сбой программного обеспечения электронной базы данных учёта.

«Несмотря на то что по вооружённым силам такие случаи не превышают одного процента – все они нам известны. Ведётся круглосуточная работа по каждой такой ситуации. Военно­служащие, недополучившие положенные им выплаты, учтены поимённо», – успокаивает Кондратьева.

Однако сами военнослужащие говорят, что выяснить, когда они получат зарплату, нереально.

«Дозвониться в Единый расчётный центр невозможно. Я звонила более 100 раз в день, когда трубку сняли, выяснилось, что у данного сотрудника нет информационной базы в компьютере и помочь он ничем не может. Посоветовал обратиться в Главное управление кадров. Там тоже трубку никто не брал в течение нескольких дней. Что делать – непонятно. Растут долги, надо чем-то кормить детей, а денег муж не видел с декабря месяца», – рассказала «АН» жена полковника Западного военного округа Алла Козлова.

Как отмечают в армии, бардак с выплатами денежного довольствия начался не вчера, с 2008 года, когда по приказу министра обороны были сокращены военные финансисты. Сейчас он просто достиг апогея.