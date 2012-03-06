Москва изменила позицию по Сирии?

Сейчас внимание всего мира приковано к ситуации в Сирии – в стране фактически идёт гражданская война. Президент страны Б. Асад подвергается резкой критике со стороны Запада, который требует его немедленной отставки. В Вашингтоне и Брюсселе считают, что Асад представляет ничтожное меньшинство сирийского народа.

Конечно, большинство населения страны составляют мусульмане-сунниты – более 80%. Они и преобладают среди повстанцев. Сам Асад является алавитом – религиозное исламское направление, близкое к шиитам. Они составляют всего 3% жителей страны. Однако записывать всех суннитов поголовно в боевики нельзя. Против правительства Сирии воюет разнообразный сброд типа ливийских повстанцев и афганцев-талибов. Говорят, что готовят их французские офицеры.

Тем не менее в Сирии Асад опирается не только на мусульман-алавитов, но и на другие национальные и религиозные меньшинства: к примеру, на друзов и христиан. Они совсем не заинтересованы в победе исламистов. На международной арене президента Сирии активно поддерживают Россия, Китай и шиитский Иран. Но, похоже, в этой сплочённой троице наметился раскол. Как утверждает английская газета The Times, в самом начале марта Россия дала понять, что «её политика в отношении Сирии кардинально изменилась». Наша страна якобы заверила, что «не имеет каких-то особых отношений с Асадом и что решать, кто будет руководить Сирией, должны сами сирийцы».

Данные выводы The Times делает после анализа высказываний В. Путина на встрече с главными редакторами ведущих иностранных газет. Как отмечает главный редактор газеты Д. Хардинг, российский премьер сказал, что Москва озабочена ситуацией в Хомсе и других сирийских городах. Но решать, кому руководить их страной, – дело самих сирийцев. Для начала надо обеспечить, чтобы они прекратили убивать друг друга.

Таким образом, по мнению издания, Россия продемонстрировала, что стала жёстче относиться к Дамаску. Является ли данная риторика В. Путина простым предвыборным реверансом в сторону Запада, станет понятно в ближайшее время.