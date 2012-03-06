Полиция поможет нетрезвым

По новой ведомственной инструкции МВД полицейские должны оказывать помощь пьяным, чтобы предупредить угрозу их жизни и здоровью.

Недавно вышел приказ Министерства внутренних дел «Об утверждении Инструкции о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность передвигаться или ориентироваться, в медицинские организации». В нём сказано, что стражи порядка не имеют права «не замечать» нетрезвых граждан. Например, первый пункт ведомственной инструкции гласит: выявление пьяных на постах и маршрутах патрулирования строго обязательно. В зависимости от состояния нетрезвого человека полицейские должны вызвать «скорую», а до момента её приезда оказать ему первую медицинскую помощь. Кроме того, работники МВД должны охранять пьяного гражданина, чтобы его никто не ограбил и не избил, а также обеспечить сохранность его вещей.

Если «скорая помощь» по каким-то причинам приехать не может, стражи порядка берут на себя и доставку пьяного в больницу на служебных машинах. Впрочем, полицейские обязаны охранять не только пьяных. В задачу полиции входит и обеспечение безопасности медработников от посягательств нетрезвых пациентов. Но если врачи определят, что гражданин пьян не настолько, что его жизни что-то может угрожать, однако при этом он нарушает общественный порядок, тогда полицейские отвезут его в дежурную часть – до полного или частичного вытрезвления. А потом оштрафуют.