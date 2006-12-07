В Москве свои Хусейны и Буши
№ 31(31) от 07.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Кроме того, в столице обитают 73 Медведя, 100 Яблоковых и 26 Зюгановых. 17 человек носят фамилию Мир. 6 - Май. Труда не оказалось. Зато для шестнадцати столичных жителей «это сладкое слово Свобода» не просто пустой звук. А вот москвичей по фамилии Буш мы насчитали 46 человек. На Кутузовском проспекте «притулился» и гражданин Америка. К сожалению, с Александром Владимировичем Америкой встретиться не удалось. По словам соседей, он уже полгода как в загранкомандировке. Помимо Бушей, в Москве «притаились» 8 Хусейнов, 5 Кастро и 3 гражданина по фамилии Куба.
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в случае чего будет где остановиться. Его «тезок» в столице насчитывается 86. Не отстают и Ющенко. В Первопрестольной однофамильцев президента Украины набралось 72 человека. Януковичей, правда, маловато. Всего 10. А вот «москалей» по фамилии Тимошенко оказалось аж 562! Из них 3 - Юлии. Например, Юлия Александровна Тимошенко с Рязанского проспекта - художник-декоратор. У нее двое сыновей, и политикой госпоже Тимошенко интересоваться некогда.
Саакашвили в Москве нет ни одного. Зато среди нас ходят 6 Грузинов и 17 Грузинцевых. В списках также оказались 20 мужчин и женщин по фамилии Турок и супруги Еврейчики.
А еще в Москве зарегистрированы 9 Копеек (Копейка). И всего один Доллар. Правда, «зеленый» оказался женского рода. Любовь Ивановна Доллар вот уже 35 лет живет на улице Довженко. Своей жизнью весьма довольна. Хотя от прибавки к зарплате не отказалась бы.
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