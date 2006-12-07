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В Москве свои Хусейны и Буши

№ 31(31) от 07.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

В Москве свои Хусейны и Буши

Самому старшему из Путиных, Льву Ароновичу, проживающему на Каргопольской улице, 56 лет. Младшему, Максимке, всего 4 года. Фрадковых - 10. Однофамильцев министра обороны Сергея Иванова в Москве набралось 11988. У вице-премьера Дмитрия Медведева гораздо меньше - 2269 человек. Мироновых в столице - 2301. А вот Грызловы явно «подкачали». Их всего 86. Своей многочисленностью не могут похвастаться и Патрушевы. «Тезок» директора ФСБ пока только 47. Зато Чаек (Чайка) в Моск­ве - целая стая! Всего - 236 человек.

 

Кроме того, в столице обитают 73 Медведя, 100 Яблоковых и 26 Зюгановых. 17 человек носят фамилию Мир. 6 - Май. Труда не оказалось. Зато для шестнадцати столичных жителей «это сладкое слово Свобода» не просто пустой звук. А вот москвичей по фамилии Буш мы насчитали 46 человек. На Кутузовском проспекте «притулился» и гражданин Америка. К сожалению, с Александром Владимировичем Америкой встретиться не удалось. По словам соседей, он уже полгода как в загранкомандировке. Помимо Бушей, в Моск­ве «притаились» 8 Хусейнов, 5 Кастро и 3 гражданина по фамилии Куба.

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в случае чего будет где остановиться. Его «тезок» в столице насчитывается 86. Не отстают и Ющенко. В Первопрестольной однофамильцев президента Украины набралось 72 человека. Януковичей, правда, маловато. Всего 10. А вот «москалей» по фамилии Тимошенко оказалось аж 562! Из них 3 - Юлии. Например, Юлия Александровна Тимошенко с Рязанского проспекта - художник-декоратор. У нее двое сыновей, и политикой госпоже Тимошенко интересоваться некогда.

Саакашвили в Москве нет ни одного. Зато среди нас ходят 6 Грузинов и 17 Грузинцевых. В списках также оказались 20 мужчин и женщин по фамилии Турок и супруги Еврейчики.

А еще в Москве зарегистрированы 9 Копеек (Копейка). И всего один Доллар. Правда, «зеленый» оказался женского рода. Любовь Ивановна Доллар вот уже 35 лет живет на улице Довженко. Своей жизнью весьма довольна. Хотя от прибавки к зарплате не отказалась бы.

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