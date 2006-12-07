Мурманские депутаты приняли «по норме»

Первой от сладкого думского сна очнулась дама-депутат. Строгим голосом она спросила присутствующих – что это за норма такая, кто и когда ее ввел? На что депутаты ответили ледяным молчанием, пока позорная фраза не была изгнана из документа.

Между тем в лексиконе наркоманов действительно существует такое выражение, как норма потребления. Начинающие наркоманы смогут получить кайф от маленькой дозы, а «торчков» со стажем не берет и большая – приходится увеличивать норму, что может привести к летальному исходу. Часто наркоманы соглашаются лечиться, чтобы уменьшить собственную норму потребления – когда она становится запредельно опасной. Регулярно снижая свою норму потребления, многим удается длительное время балансировать между жизнью и смертью.

Есть в наркотическом лексиконе и такая фраза, как «думку думать». Буквально это означает желание пофилософствовать под воздействием наркотика. Так что мурманские депутаты на жаргоне наркоманов были на волосок от истины.