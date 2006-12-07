У Юрия Гагарина появился чернокожий внучок

Популярный актер театра и кино Андрей Панин (1962 г.р.) дебютировал в качестве режиссера полнометражного фильма. Он снял фильм-­притчу «Внук Гагарина» –историю о детдомовском негритенке. Съемки фильма начались в день 45-й годовщины полета Гагарина в космос. Андрей Панин исполняет в картине одну из главных ролей. Вместе с ним в фильме играют Геннадий Назаров, Наталья Рогожкина, Сергей Угрюмов. В роли Гены Гагарина дебютирует двенадцатилетний африканский школьник Данэ Лукомбо. В Россию Данэ приехал 11 лет назад. Его родители – специалисты из Анголы – живут и работают в Москве.

Ассистенты по актерам искали паренька на роль несколько месяцев. В общей сложности нашли 30 темнокожих мальчиков, среди которых и оказался 12-летний Данэ Лукомбо.

По сюжету картины, его старший брат Федор, сам выросший в детдоме, даже не подозревал, что мать родила второго ребенка и снова доверила его воспитание государству. Она сообщает ему об этом перед своей смертью. К удивлению Федора, братишка оказался темнокожим. Но при чем в этой «темной» истории космонавт Юрий Гагарин? У мальчонки, которого играет Данэ, в метрике о рождении записано, что зовут его Геннадий Гагарин. И негритенок пытается выдавать себя за внука первого космонавта Советского Союза.

Одну из своих первых ролей в кино Андрей Панин сыграл в фильме «По прямой». Но настоящая известность к актеру пришла после работ в картинах «Свадьба», «Женщин обижать не рекомендуется», «Всадник по имени Смерть», «Водитель для Веры». Популярности Андрея Панина способствовал и успех сериала «Бригада». Панин – обладатель кинопремий «Ника», «Золотой Овен» и призов на фестивалях «Окно в Европу» и «Созвездие».

В феврале 2007 г. фильм «Внук Гагарина» будет представлять Россию на Берлин­ском кинофестивале.