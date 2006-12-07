Деды Морозы мечут валенки в грязь

20 Дедов Морозов из северо-западного региона России и Санта-Клаусов из Финляндии собрались на прошедшей неделе в карельском городке Олонец, чтобы поиграть в свои любимые игры.

Зачин положили главные герои зимних забав – российский Дед Мороз из Великого Устюга и карельский Паккайне, которые открыли парад. Но играть им пришлось при плюсовой температуре и полном отсутствии снега, зато в присутствии тысяч туристов, съехавшихся со всего мира. При этом Морозы придумали новую игру, которую назвали немудреным именем – «олонецкий гольф», где вместо клюшек приходится пользоваться уличными метлами.

Украшением праздника стало традиционное бросание валенка. Единственное, что всерьез огорчало Морозов, так это то, что валенки пришлось валять в грязи вместо снега.

Ну а на другой день Деды вместе с молодым карельским морозцем отправились в немецкий город Целле на чемпионат Санта-Клаусов.

Затем путь их ляжет в Прибалтику, Тольятти и Петрозаводск. Следующим городом станет родина Снегурочки Кострома, а дальше – Санкт-Петербург и Архангельск.

Санта-Морозная эстафета завершится 26 декабря в Москве.