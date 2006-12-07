За учебу в вузе заплатит армия

Министерство обо­роны РФ всячески пытается привлечь молодежь на военную службу по контракту. По инициативе вице-премьер­министра обороны Сергея Иванова недавно Правительство России внесло в Государственную Думу новый проект закона. Он предусматривает обеспечение доступности высшего образования для лиц, добросовест­но отслуживших не менее трех лет по контракту в Во­оруженных силах РФ и иных воинских формированиях на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин.

Как сообщили в Мини­стерстве оборо­ны корреспон­денту газеты «Аргументы неделi», «честно отслужившим три года контрактникам плани­руется на законодательном уровне предоставить право обучения на подготовительных отделениях вузов за счет бюджетных средств». Им также предлагается предоставить право внеконкурсного приема в федеральные государ­ственные образовательные учреждения выс­шего профессионального образования при условии успешной сдачи вступительных экзаменов и повышенный размер стипендии.

Пока речь идет о 3000 военнослужащих, которым будет предоставляться ежегодно право обучения на подготовительных курсах. На это предусмотрены дополнительные расходы федерального бюджета в 751,8 млн. рублей.

В Министерстве обороны надеются, что новый закон «повысит привлекательность для молодежи военной службы по контракту на должностях рядового и сержантского составов, обеспечит социальную защиту в сфере образования граждан, добросовестно выполнивших свои обязанности воинской службы, будет способствовать ускорению формирования армии на контрактной основе».