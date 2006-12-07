За учебу в вузе заплатит армия

Министерство обороны РФ всячески пытается привлечь молодежь на военную службу по контракту. По инициативе вице-премьерминистра обороны Сергея Иванова недавно Правительство России внесло в Государственную Думу новый проект закона. Он предусматривает обеспечение доступности высшего образования для лиц, добросовестно отслуживших не менее трех лет по контракту в Вооруженных силах РФ и иных воинских формированиях на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин.
Как сообщили в Министерстве обороны корреспонденту газеты «Аргументы неделi», «честно отслужившим три года контрактникам планируется на законодательном уровне предоставить право обучения на подготовительных отделениях вузов за счет бюджетных средств». Им также предлагается предоставить право внеконкурсного приема в федеральные государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования при условии успешной сдачи вступительных экзаменов и повышенный размер стипендии.
Пока речь идет о 3000 военнослужащих, которым будет предоставляться ежегодно право обучения на подготовительных курсах. На это предусмотрены дополнительные расходы федерального бюджета в 751,8 млн. рублей.
В Министерстве обороны надеются, что новый закон «повысит привлекательность для молодежи военной службы по контракту на должностях рядового и сержантского составов, обеспечит социальную защиту в сфере образования граждан, добросовестно выполнивших свои обязанности воинской службы, будет способствовать ускорению формирования армии на контрактной основе».