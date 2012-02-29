Наши свиньи пойдут по миру

Минсельхоз рапортует об успехах на мясном фронте. Если верить чиновникам, в ближайшие годы Россия полностью обеспечит себя свининой. Более того, начнет поставки этого мяса за рубеж.

Правда, неясно, за счёт каких внутренних резервов чиновники собираются налаживать экспорт. Дело в том, что поголовье свиней в стране растёт крайне медленно. В прошлом году оно увеличилось только до 17,3 миллиона. Это вдвое меньше советского уровня и едва превышает показатели конца 1990-х годов.

В ближайшие годы рост может вовсе сойти на нет. Дело в том, что в стране свирепствует страшная болезнь – чума свиней. За несколько лет эта хворь выкосила сотни тысяч животных. Причем забой только увеличивается. К примеру, в январе только в Краснодарском крае уничтожено 39 тыс. голов.