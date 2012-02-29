Кипр и Израиль хотят заключить союз против Турции

По сообщениям турецкой прессы, Израиль и Кипр договорились совместно обеспечивать безопасность Восточного Средиземноморья. Для этого страны хотят создать специальное военно-морское подразделение – оно будет состоять из подводных лодок и корветов.

Эта информация активно обсуждается и на Кипре. Там утверждают, что намерены организовать совместно с Израилем так называемый зонт безопасности. Он необходим стране для того, чтобы защитить свои газовые месторождения, которые были найдены недавно на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра. Однако киприоты утверждают, что данный военный союз не направлен против третьих стран.

Впрочем, в Анкаре этим заявлениям не очень-то верят. Турецкие аналитики считают, что формирующийся израильско-кипрский альянс направлен против их страны. Скорее всего, это действительно так. Достаточно вспомнить, что в последнее время отношения Израиля и Турции резко охладились. Дело едва не дошло до настоящих военных столкновений. К тому же известно, что израильтяне даже хотят заиметь на Кипре собственную военную базу.

Так что турки уверены – на Ближнем Востоке начала формироваться «антитурецкая ось». Она способна полностью изменить геополитику региона. В дополнение к этим проблемам Израиль пытается существенно ослабить позиции Турции в Азербайджане. На днях он заключил гигантскую оборонную сделку с этой страной. Её сумма может составить 1,4 млрд. долларов. Израильтяне поставят Баку беспилотники и системы защиты от вражеских ракет и самолётов. Также в Азербайджан прибудет группа израильских экспертов и военных советников.