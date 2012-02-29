Литва стремительно исчезает

Департамент статистики Литвы обнародовал ужасающую информацию. По его оценке, в 1990–2010 гг. из Литвы эмигрировали около 615 тыс. жителей. А в прошлом году страну покинули ещё около 54 тыс. человек.

Возможно, кому-то покажется, что в абсолютных цифрах эмиграция из Литвы не выглядит очень печально. Однако не стоит забывать, что, согласно последней советской переписи 1989 г., в стране проживали всего 3,7 млн. человек. К тому же, по мнению экспертов, основной причиной, заставляющей людей покидать страну, является их стремление к более высокому уровню жизни – так называемая колбасная эмиграция. Это значит, что в ближайшее время этот отток не уменьшится. В лучшем случае литовские власти планируют выйти на один уровень с Португалией и Испанией в течение 10–12 лет.

Так что в совокупности в ближайшие годы страну покинут ещё около 300 тыс. жителей. Поэтому с учётом естественной смертности и демографической ямы, в которой оказалась Литва, её население через 10 лет сократится до уровня в 2,5 млн. человек. Но и затем положение не улучшится – население будет сокращаться уже в силу малой рождаемости и старения.