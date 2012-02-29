Поголовье лигров растёт высокими темпами

На днях в Приамурье произошло замечательное событие. Лигрица Пятигорского зоопарка, который находится на гастролях, родила трёх маленьких лигрят.

Лигр – это гибрид льва и тигрицы. Он выглядит как гигантский лев с размытыми полосами и очень редко даёт потомство. К тому же лигр является самой крупной кошкой в мире: его длина может достигать более четырёх метров.Как отмечают специалисты, рождение тройни лигрят является рекордом. Так что директор зоопарка даже хочет подготовить документы для подачи заявки в Книгу рекордов Гиннесса. По его словам, счастливой маме-лигрице сейчас четыре года. Она родила детёнышей от взрослого льва – это её первый выводок. Любопытно, что двое котят похожи на тигрят, а один – на львёнка. Определить, кто из них является мальчиком, а кто девочкой, специалистам пока сложно.

Это не первое пополнение в зоопарке за время гастролей. Более месяца назад у медведицы появились два медвежонка.