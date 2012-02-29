Иван Грозный вселился в Гошу

В современном российском кино появится ещё один Иван Грозный. После блистательного Петра Мамонова шапку Мономаха примерит Гоша Куценко.

Актёр принял предложение продюсеров проекта «Сокровища озера Кабан» и возглавит московское воинство в походе на Казань в самое ближайшее время.

Как известно, этот фильм посвящён загадке озера Кабан, в котором, по преданию, находится ханская сокровищница. Ханская казна была там спрятана, чтобы сохранить её от рук Ивана Васильевича.

Почти 400 лет кладоискатели стремятся разгадать тайну озера, находящегося в самом центре Казани. И в этой связи фильм «Сокровища озера Кабан» можно рассматривать как одну из таких попыток.

Гоша Куценко, которого с Иваном Грозным объединяет текущая в его жилах татарская кровь, намерен создать реалистичный образ первого царя всея Руси: «Я не буду экспериментировать. Я исполню Ивана Грозного таким, каким он был на самом деле – жёстким, связавшим прошлое с будущим».