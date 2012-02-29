Офицеры будут служить дольше

В Министерстве обороны хотят увеличить предельный возраст пребывания на военной службе. По новому законопроекту, всем кадровым военным продлят максимальный срок нахождения в строю на пять лет.

Сейчас маршалам, генералам армии и адмиралам флота, генерал-полковникам и адмиралам закон разрешает служить до 60 лет. Генерал-лейтенанты и вице-адмиралы, генерал-майоры и контр-адмиралы должны уходить на пенсию к 55 годам. На пять лет меньше максимальный возраст службы у полковников и капитанов 1-го ранга. Все остальные кадровые военные, в том числе солдаты и сержанты-контрактники, должны расставаться с армией в 45 лет.

Правда, нынешний закон всё же предусматривает продление службы после достижения максимального для военных возраста. Но это достаточно сложная и многоступенчатая процедура. Например, разрешение остаться в строю генералу или адмиралу по представлению министра обороны может дать только президент – Верховный главнокомандующий. И попасть в президентский указ для служивого – что верблюду пролезть в игольное ушко.

По новому закону разрешение на продление службы будет давать аттестационная комиссия. Имеешь хорошие профессиональные навыки и перспективу карьерного роста, сохранил крепкое здоровье – значит, ещё пять лет можешь оставаться в армии. Отслужил двадцать лет, устал тянуть военную лямку – по-прежнему имеешь право отправляться на пенсию в сорок пять. Продление срока службы – дело добровольное.