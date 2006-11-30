Колдун отказался перекреститься

Инициативная группа православных челябинцев, как сообщает издание Uralveb, обратилась к мировому судье Центрального района города с тем, чтобы привлечь знаменитого психотерапевта к ответственности за незаконное занятие народной медициной. По их мнению, Анатолий Кашпировский опасен, так как он использует в своей практике методы гипноза и внушения.

Событие это связано с последними выступлениями целителя на челябинской земле. Тысячи челябинцев не смогли купить лечебные кассеты и заряженную соль, которую предлагали во время сеансов, так как прокуратура области запретила продавать продукты деятельности Анатолия Кашпировского. В зале предлагали фото целителя за 300 рублей, кассеты - за 800 рублей, пакетик соли - за 200 рублей. Кашпировский сообщил, что этой заряженной солью можно удалять зуб без анестезии - то есть попросту положить соль на десну и предлагать стоматологу дергать зуб.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, пакетики с солью весом 30 граммов в количестве 163 штуки продавались также в фойе. Все они не имели информации об изготовителе и составе продукции.

Челябинские встречи не обошлись без скандала. Один из православных подошел к сцене и потребовал от Анатолия Кашпировского: «Перекрестись, сатана!» Целитель ответил, что он не является верующим и вообще против «насильной христианизации России».