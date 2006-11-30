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Внимание розыск!

№ 30(30) от 30.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Внимание розыск!

 

На сегодняшний день в федеральном розыске находятся 200 453 россиянина. Одних милиционеры разыскивают за совершенные преступления. Других - как скрывшихся от алиментов. Третьи ушли из дома и, как говорится, не вернулись. Больше всех преступников оказалось среди Ивановых. Всего 564 человека. Плюс 443 Ивановых пропали без вести. Кроме того, Ивановы - самые рассеянные граждане. Они потеряли 3318 паспортов.

На втором месте Соколовы. 345, 249 и 2165 соответственно. Помимо Ивановых и  Соколо­вых, милиционеры разыскивают двух Путиных. Например, приехавший на заработки из Молдовы Путин Иван Ивано­вич неожиданным образом исчез в Сыктывкаре. Другой, Пу­тин Александр Иванович 1957 года рождения, пропал на рыбалке под Саратовом. По стране «гуляют» и два Путинских паспорта. Один был утерян в Печатниках (Путин Владислав Пантелеевич), другой похитили в Митино. Кстати, хозяин второго документа Иван Ефимович Путин до сих пор не может понять, как воришкам удалось незаметно залезть к нему в карман.

В числе пострадавших оказался Фрадков Игорь Ана­тольевич. Причем дважды. В ноябре 1997 года и в феврале 2001-го «тезку» премьер-министра самым наглым образом обокрали в метро. В федеральном розыске находятся 15 Нургалиевых. К примеру, однофамилец министра внутренних дел Нургалиев Бахтыбай Турсунбаевич  разыскивается как дезертир. Другой - Нургалиев Салават Кызылбасович (ст. 337 ч. 3 УК РФ) скрылся от следствия. Где теперь находится Салават Кызылбасович, остается только догадываться.

«Бросил тень» на всех Патрушевых (Н. Патрушев - директор ФСБ) и уроженец Алма-Аты Патрушев Николай Юрьевич 1953 года рождения. 13 августа 2000 года он сбежал в неизвестном направлении прямо под носом у милиционеров. Еще 14 Патрушевых остались без своего главного документа. Скрываются от милиции и 175 однофамильцев вице-премьера Д. Медведева. Например, Медведев Андрей Михайлович совершил побег из спецкомендатуры. Причем не снимая наручников. Его ищут с 1991 года. А еще 645 Медведевых потеряли свои паспорта.

В федеральном розыске находятся 8 человек по фамилии Чайка. «Тезки» Генпрокурора в большинстве своем оказались неплательщиками алиментов и мошенниками. А вот Зюгановых в розыске нет. Нет и Явлинских. Зато много Мироновых. Целых 130 преступников. И Устино­вых. Их набралось 55 человек. И еще 240 Устиновых лишились своих «серпастых и молоткастых». Кроме того, «пустились в бега» 6 Абрамовичей и 19 Березовских. Борис Абрамович в этом списке самый знаменитый. Бывшего замсекретаря Совбеза разыскивают как ранее судимого, вооруженного и особо опасного.

В федеральном розыске числятся пять похищенных паспортов Лениных. В 1991 году «стрямбили» документы даже у Сталина Александра Евгеньевича. А вот с Троцкими прямо беда! Четверо Троцких по милицейским картотекам проходят как беглые преступники. А еще один в 1998 году пропал без вести. До сих пор скрываются от стражей порядка 14 Дудаевых, 12 Басаевых и 43 Кадыровых. Кроме того, «в бегах» четыре гражданина по фамилии Нога, 2 Носа, 2 Глаза, 4 Бороды и одна Ус Виктория Петровна. А также Ноздря, Спина и уроженец Полтавщины Перец Семен Иванович.

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