Русский рок переродился в котельной

Это было, по сути, милое семейное застолье, потому что все собравшиеся знают друг друга не один десяток лет и живут одним и тем же: русским роком. Среди гостей были петербургский художник и музыкант Кирилл Мил­лер, директор магазина Castle Rock Леонид Фридман, лидер группы «Декабрь» Михаил Семенов и многие другие. Потчевал гостей и время от времени подбрасывал дрова в топку котельной Петр Леонов - владелец клуба «Камчатка».

В середине вечера матерые рокеры, приободренные выступлением молодой питерской группы «Джим-бим», исполнившей в конце своего выступления хит 80-х «Позвони мне, позвони», начали обсуждение итогов фестиваля. В общем и целом все остались довольны, несмотря на немногочисленную аудиторию «Юбилейного» 19 ноября на гала-концерте. Зато посещаемость выставки, проходившей с 16 по 21 ноября в манеже на Исаакиевской площади, превзошла все ожидания. На выставке были представлены работы известных музыкантов и культурных деятелей Петербурга, некогда являвшихся членами ленинградского рок-клуба: Бориса Гребенщикова, Шнура, Юрия Шевчука и других ныне культовых личностей Петербурга. Манеж стал второй концертной площадкой фестиваля: там проходили выступления молодых рок-групп города.

Кроме того, гости «Кам­чатки» обсужда­ли идею возрождения рок-клуба. Все собравшиеся были едины в своем мнении - молодое поколение играет гораздо лучше них. Музыкальное образование имеется теперь почти у каждого исполнителя.

Однако у молодежи есть один большой недостаток: отсутст­вие смысла в текстах их песен. Ведь главное в русском роке - это слова, посыл, идея.

А есть ли основополагающая идея в современной России? Да, ответит вам старшее поколение: мечта современной молодежи - заработать как можно больше денег. Об этом в основном они сейчас и поют.