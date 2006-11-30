Медведи больны от Пскова до Магадана

В Плюсском районе Псковской области застрелены два медведя, больных трихинеллезом. А несколькими днями раньше был убит еще один косолапый - в Стругокрасненском районе той же области.

Первый медведь по счастливой случайности не стал причиной заражения людей. С двумя другими дело обстоит посложнее - следы добытого мяса затерялись. Застрелив животное в Стругокрасненском районе, любители медвежатины честно поделили мясо между собой и разъехались по домам, хотя знали о высокой степени заражения трихинеллами. Только один из них, житель Северной Пальмиры, которому досталась добыча весом 24 килограмма, отнес мясо на экспертизу и, узнав ее результат, успел предупредить товарищей. В результате никто не заболел, но бригадир охотников оштрафован на 500 рублей за нарушения правил охоты.

В случае с двумя последними медведями часть мяса была также вывезена петербуржцами и сдана на экспертизу. В нем были обнаружены возбудители болезни, но найти всех участников охоты пока не удалось.

Похоже, что за последние полгода зараженные медведи прошествовали через всю страну. Еще летом магаданские врачи заметили необычайно высокую активность зараженности медвежьего мяса. Почти все пробы, сданные на ветстанцию, оказались с личинками паразитарного червя. Никто из магаданцев не заболел, а вот в Хакасии трихинеллез словно поселился. Что, впрочем, понятно - здесь очень популярно сырое мясо, особенно медвежья строганина.

Этим летом в республике произошло11 случаев заражения трихинеллезом. Все заболевшие употребляли либо медвежатину, либо шашлык из барсука. Один из заразившихся оказался ребенком, ему тоже дали отведать барсучатины.

Переносчиками трихинеллеза бывают не только бурые и белые медведи, но и другие дикие животные, а также домашние свиньи. Поэтому ветеринары советуют варить свинину не менее двух часов, прежде чем употреблять в пищу.

Трихинелла - это круглый червь, который глубоко внедряется в человека. Заболевание может протекать очень тяжело и даже со смертельным исходом.